Берлин, , 22:31 — REGNUM Авиаудар Соединенных Штатов в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, является нарушением международного права. Об этом заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених в интервью газете Rheinische Post.

«Было нарушено международное право, а также пострадало наше понимание о применении государственной силы, которое опирается на право и демократию и ограничено ими», — сказал он.

По словам депутата, нельзя пренебрегать данными принципами даже в том случае, если «Сулеймани ответственен за гибель мирных жителей и разрушение целых районов».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

В обсуждении подготовки операции по ликвидации Сулеймани участвовали президент США Дональд Трамп, его помощник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майкл Помпео, глава Минобороны Марк Эспер, а также глава ЦРУ Джин Хэспел и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

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