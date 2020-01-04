Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Соединенные Штаты пока не намерены наносить новые авиаудары по поддерживаемым Ираном формированиям в Ираке или других странах, если ВС США не будут атакованы. Об этом 4 января сообщает CNN со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц.

По данным телеканала, в настоящее время в Белом доме пытаются установить, готовятся ли власти Ирана нанести ответные удары в ближайшие несколько дней или позже.

Кроме того, отмечает CNN, есть свидетельства подготовки в Иране к возможному применению баллистических ракет малой и средней дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

В обсуждении подготовки операции по ликвидации Сулеймани участвовали президент США Дональд Трамп, его помощник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майкл Помпео, глава Минобороны Марк Эспер, а также глава ЦРУ Джин Хэспел и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

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