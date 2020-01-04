Вена, , 21:21 — REGNUM Президент Австрии Александер Ван дер Беллен приведет к присяге новое правительство 7 января, сообщили 4 января в канцелярии главы государства.

Ранее лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц одобрил участие в коалиции с партией «Зеленых». Курц вернется на пост канцлера после присяги у президента, а лидер «Зеленых» Вернер Коглер станет вице-канцлером.

Как сообщало ИА REGNUM, президент АвстрииАлександер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать правительство после победы АНП на досрочных парламентских выборах. До создания нового кабинета министров в стране действует переходное правительство во главе с Бригитте Бирляйн.

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