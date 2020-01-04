Тегеран, , 20:56 — REGNUM «Пятном позора для Америки» станет убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Об этом в субботу, 4 января, сообщил глава Ирана Хасан Рухани, выразивший свои соболезнования семье погибшего.

По его словам, военные США совершили тяжелейшее преступление, поэтому народ Ирана никогда этого не забудет.

«Это преступление (убийство в Багдаде генерала Касема Сулеймани) станет пятном позора для Америки», — цитирует телеканал Al-Alam Рухани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 декабря в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

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