Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани без раздумий и колебаний и в течение нескольких минут, сообщает The New York Times.

По данным издания, 3 января около 17:00 по времени восточного побережья (01:00 мск 4 января) Трамп проводил совещание в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. В один момент американского лидера вызвали на другую встречу.

После непродолжительного времени он вернулся и продолжил совещания. Газета отмечает, что именно в этот момент Трамп инициировал нанесение авиаудара по аэропорту Багдада, где находился Сулеймани.

Отмечается, что в обсуждении подготовки операции участвовали помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майкл Помпео, глава Минобороны Марк Эспер, а также глава ЦРУ Джин Хэспел и и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.