Париж, , 20:13 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с коллегой из Ирака Бархамом Салехом, сообщили 4 января в пресс-службе Елисейского дворца.

«Президент Франции (в ходе разговора) подтвердил свою приверженность безопасности и суверенитету Ирака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились оставаться в тесном контакте для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

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