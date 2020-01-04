Тегеран, , 20:13 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Касема Сулеймани в Багдаде, встали на новый путь, который может быть весьма опасным для Ближнего Востока. Об этом 4 января сообщается на сайте иранского лидера.

Отмечается, что данное заявление Рухани сделал в ходе встречи с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Тегеране.

«К сожалению, американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным, поэтому в текущих условиях необходимы более тесные консультации и координация дружественных стран», — отметил президент Ирана.

Он подчеркнул, что генерал Сулеймани отождествлял собой «мировую борьбу с терроризмом», а США «самым преступным образом» его убили. Рухани призвал осудить «терроризм» Соединенных Штатов.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти США совершили тяжелейшее преступление, убив командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, и этого преступления Исламская Республика Иран не забудет никогда. Он отметил, что «молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов».

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