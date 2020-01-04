Москва, , 19:46 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с коллегой из Китайской Народной Республики Ваном И ситуацию на Ближнем Востоке в связи с убийством иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом 4 января сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры подтвердили неприемлемость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств», — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств РФ и Китая обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января в результате ракетного удара США погиб иранский генерал Касем Сулеймани, который прибыл в Багдад.

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