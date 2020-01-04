Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Позиции России на Ближнем Востоке значительно укрепились после убийства ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 4 января завил корреспондент Мэтью Чанс в эфире телеканала CNN в Москве.

«Я думаю, это преимущество — временное, одно из нескольких других временных преимуществ», — подчеркнул журналист.

Одно из главных преимуществ, по его мнению, заключается в том, что ракетный удар военных Соединенных Штатов по Багдаду вызвал «резкий взлёт цен на нефть, что обеспечило нежданный прирост российских международных золотовалютных резервов — одних из крупнейших в мире».

Кроме этого, Чанс отметил, что гибель иранского генерала создала «некий вакуум» на Ближнем Востоке, которым может воспользоваться Москва.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что Россия исходит из позиций деэскалации конфликта в регионе и против прямого противостояния между Ираном и США, однако, по его мнению, Россия «не хочет переустройства пророссийского режима в Тегеране — чтобы властная верхушка сменилась проамериканской».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сайт призывной службы Соединенных Штатов рухнул из-за распространяющейся «дезинформации» о приближающейся войне.

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