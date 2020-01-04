Тегеран, , 19:02 — REGNUM Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов», — сказал он, добавив, что США представляют большую угрозу региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.

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