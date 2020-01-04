Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Сайт призывной службы Соединенных Штатов рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится на странице ведомства в Twitter.

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее хештег #WWIII (World War III, Третья мировая война) вышел в топ Twitter, за сутки на данную тему было опубликовано более 3 млн постов. Это произошло на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский генерал Касем Сулеймани, который прибыл в Багдад, погиб в результате ракетного удара США в ночь на 3 января. Вместе с ним погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирана Махди аль-Мухандис и еще девять человек. В Вашингтоне заявили, что готовы к любому развитию событий и не боятся реакции со стороны Ирана.

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