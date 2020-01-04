Москва, , 18:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке в связи с убийством иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом 4 января сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров подчеркнул, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы министерств иностранных дел обеспокоены возможными последствиями ракетного удара ВВС США по Багдаду для стабильности и мира в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в субботу, 4 января, состоялся телефонный разговор главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства выразил соболезнования в связи с убийством высокопоставленного иранского военного.

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