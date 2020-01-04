4 января 2020 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 18:35 — REGNUM Символом политической ситуации на Ближнем Востоке в обозримом будущем может стать «большой овальный темно-красный камень в серебряной оправе». Так описывается перстень, по которому 3 января опознали разорванное в клочья тело бригадного генерала Касема Сулеймани, убитого в результате атаки американского дрона на выезде из багдадского аэропорта. Реакция на смерть командира спецподразделения «эль Кудс» (от 15 000 «специалистов»), элиты иранского «Корпуса стражей исламской революции» и Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы иракской группировки Хашдаш-Шааби (от 100 000 бойцов) уже имеет место:

США

Что бы то ни было, Соединенные Штаты совершили политическое убийство государственного деятеля, то есть акт государственного терроризма. Причем сам Сулеймани террористом никогда признан не был, и «санкционный максимум» в его жизни — шестое место в списке высокопоставленных представителей иранского Корпуса стражей исламской революции в Резолюции СБ ООН №1747 (2007 год), которых подозревали в причастности к ядерной и ракетной программам Ирана.

А ведь зря американцы обратились к теме персонального террора! Персы и арабы в этом тоже толк знают… Достаточно вспомнить 23 октября 1983 года, когда двумя взрывами в Бейруте было уничтожено 299 военнослужащих США и Франции. Тогда Рейган и Миттеран некоторое время «хранили лицо», но в феврале следующего года вывели свои войска из Ливана. То есть шииты, взявшие на себя ответственность за взрывы, добились своей цели.

В прессе, правда, проскальзывает мысль, что убийство «самого могущественного на сегодняшний день оперативника на Ближнем Востоке» (так американцы назвали Касема) «ведет к ослаблению или закату, но никак не укрепляет сообщество бесноватых (то есть, шиитских радикалов — А.Г.)». С таким мнением трудно согласиться, зато можно быть уверенным в другом: убийство Сулеймани и аль-Мухандиса неизбежно приведет к росту напряжения во всех «горячих точках» планеты. Потому что «горячая точка» это не только конфликт элит внутри страны, но и, в первую очередь, «перекрестное поле», место, где сталкиваются интересы планетарных игроков. А в перспективе глобального конфликта игроки неизбежно обязаны усиливать свое значение на таких полях. Свое и своих «прокси» («союзниками» их назвать язык не поворачивается).

А значит речь идет и об Украине, восток которой давно стал горячей точкой. Тем более, что «семя Трампа» упадет на хорошо подготовленную почву.

Потому что как бы ни мироточил президент Зеленский на «нормандском формате» в Париже, это была всего лишь сухая теория. А на пышнозеленом древе жизни почему-то появляются совсем несъедобные плоды. Ведь решение силового конфликта на Донбассе, как не называй его — деоккупация, заморозка, особый статус — это неизбежный компромисс. А заявления и акции, периодически выдаваемые сторонами конфликта — это совсем не миролюбие и не поиск компромисса, это углубление противоречий.

По-моему, Киев и Донецк создали новый «региональный» вид спорта: «воткнуть иголку в задницу противника». Что только не вытворяли последнее время в Киеве! То президент Зеленский предлагает части жителей непризнанных республик добровольную депортацию: «И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать». То некий политолог Виктор Таран с телеэкрана предложит для населения мятежных районов «фильтрационную паузу» (временное поражение, а правах). Хорошо, что не фильтрационные лагеря! То языковый омбудсмен Монахова обещает штрафовать на 11000 гривен ($450) «За неиспользование украинского языка».

Их противники тоже времени не теряют: чего стоит, например, заявление «Народного Совета ДНР» о новой границе республики, которая предполагается «по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года». Или комментарий Владимира Путина на саммите БРИКС: «Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования — и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев «ЛНР» и «ДНР». Или «языковой прогноз» главы ДНР Дениса Пушилина о постановке «под вопрос государственного статуса украинского языка в Республике». Из-за «массовых обращений жителей ДНР».

Таким образом идет игра на «встречное раздражение» и бьют по болевым точкам — территория, язык и т.д. О каком мирном процессе в таких условиях может идти речь? Ведь это банальное и осознанное углубление общественного противостояния между Украиной и ее мятежными регионами. И следующим органическим этапом развития ситуации должна стать силовая эскалация конфликта. Особенно если этот этап будет подкреплен внешним импульсом планетарного противостояния. И «большой овальный темно-красный камень в серебряной оправе» может вполне стать символом такого импульса.

Да, весело начинается новый, високосный 2020 год!