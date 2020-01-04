Москва, , 18:12 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин назначил сроком на пять лет членами наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королёва и первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить членами набсовета ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сроком на пять лет следующих лиц: Сергея Королева (руководитель Службы ФСБ РФ) и Руслана Цаликова (первый заместитель министра обороны РФ)», — отмечается в указе.

Отмечается, что этим же указом российского лидера освобождены от должности члена наблюдательного совета Виктор Барсуков и Сергей Кириенко.