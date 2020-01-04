Киев, , 17:52 — REGNUM Украину уже в 2020 году может ждать дефолт. Об этом сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявление которого обнародовано на сайте партии.

«Сохранение нынешней финансово-кредитной политики ведет страну к дефолту уже в 2020 г, причем на худших для Украины условиях», — отметил Медведчук.

При этом он отметил, что «неадекватность правительства» является катализатором кризисных процессов в экономике.

По его мнению, сотрудничество с МВФ и формирование правительства национального спасения поможет Украине избежать кризисной ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законных оснований лишать звания заслуженного юриста Украины украинского депутата Виктора Медведчука нет.

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