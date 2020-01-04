Анкара, , 17:46 — REGNUM Сотрудник турецкой авиакомпании MNG Jet Окан Кёсемен, который помог сбежать из Японии экс-главе альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону, рассказал об угрозах в адрес своей семьи, сообщает 4 января агентство IHA.

По его словам, бывший знакомый из Бейрута позвонил ему и сказал, что «это дело международной важности, и что, если я не помогу, моей жене и ребенку будет причинен вред».

«Я испугался. Я взял человека, которого привезли в аэропорт, из самолета и перевез его в другой самолет. Я не знал, кем является этот человек», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кёсемен является сотрудником компании MNG Jet, которая осуществляет авиаперевозки на своих бизнес-джетах. Мужчина без уведомления руководства исключил из документов имя Гона. Против него было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлос Гон обвиняется в Японии в крупном мошенничестве и нанесении ущерба автоконцерну Nissan. Перед судом Гон смог выйти под крупный залог и, воспользовавшись этим, сбежал из страны. Его транспортировали на самолетах сперва в Стамбул, а оттуда в Ливан, гражданином которого он также является. При этом в Ливане не считают, что Гон въехал в их страну незаконно.

В рамках расследования этого инцидента в Турции были задержаны семь человек. Четверо из них пилоты. Также сообщалось, что официально выезд Гона из Японии зарегистрирован не был, что вызвало много вопросов.

Читайте также: Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона — СМИ