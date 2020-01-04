Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео предостерег Иран от принятия ответных мер против США после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу Iran International.

По его словам, Вашингтон будет привлекать к ответственности подконтрольные Ирану силы. Он отметил, что США нанесли авиаудар по иракской базе в ответ на события 27 декабря, когда на этой базе был убит американский контрактник.

«Затем, когда мы узнали, что планируются новые атаки, мы сделали все возможное, чтобы не допустить их. Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим (Иран) платить по счетам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский генерал Касем Сулеймани, который прибыл в Багдад, погиб в результате ракетного удара США в ночь на 3 января. Вместе с ним погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирана Махди аль-Мухандис и еще девять человек. В Вашингтоне заявили, что готовы к любому развитию событий и не боятся реакции со стороны Ирана.

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