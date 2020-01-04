Брюссель, , 17:34 — REGNUM Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер проверили телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 4 января сообщил ТАСС исполняющий обязанности представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт.

По его словам, руководство НАТО находится в постоянном и тесном контакте с властями Соединенных Штатов по ситуации на Ближнем Востоке, и в частности в Ираке.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что НАТО проводит тщательный мониторинг региональной обстановки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Североатлантический альянс на фоне напряженности в Ираке приостановил работу своей миссии по подготовке кадров для вооруженных сил страны.

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