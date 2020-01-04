Багдад, , 16:55 — REGNUM Североатлантический альянс на фоне напряженности в Ираке приостановил работу своей миссии по подготовке кадров для вооруженных сил страны. Об этом 4 января сообщили ТАСС в пресс-службе НАТО.

В пресс-службе военного блока отметили, что в Ираке «приостановлена работа тренировочной миссии НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касема Сулеймани погиб в ночь на 3 января в Ираке в результате ракетного удара США. Представители властей Ирана позже заявили, что отомстит Вашингтону за убийство крупного военноначальника, которого в Иране считали национальным героем.

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