Москва, , 16:59 — REGNUM В субботу, 4 января, состоялся телефонный разговор главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства выразил соболезнования в связи с убийством высокопоставленного иранского военного. Об этом сообщает МИД Ирана.

Отмечается, что разговор министров было посвящен развитию ситуации на Ближнем Востоке, которая резко обострилась после убийства, 3 января, в аэропорту столицы Ирака генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 января между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео состоялся разговор, посвященный ситуации в Ираке и Иране.

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