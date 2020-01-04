Рига, , 16:27 — REGNUM Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) Латвии запросила у Министерства Финансов срочно перечислить 915 000 евро на организацию сбора подписей о необходимости провести референдум по приостановленному президентом закону о порядке внеочередных выборов, пишет портал diena.lv.

Деньги необходимы на организацию сбора подписей в 625 местах по всей Латвии и в 44 за рубежом. Предполагается, что 627 748 евро составят зарплаты сотрудников избирательных комиссий, 131 600 евро затраты на приобретение различных товаров и услуг, 151 224 евро пойдут на уплату социального налога и 15 500 евро нужно заплатить за проверку и обработку всей информации.

Бюджет составлен из опыта 2011 года. Согласно закону сбор подписей должен начаться 16 января и завершиться 14 февраля. После того, как большинство Сейма проголосовало за внесение изменений в закон позволяющих выбрать новый состав Рижской Думы сроком на пять лет, более 30 депутатов парламента обратились к президенту Эгилу Левитсу с просьбой приостановить провозглашение закона и поставить вопрос на референдум. Теперь в течение месяца нужно собрать 154 868 подписей в поддержку инициативы депутатов. Если это удастся сделать вопрос будет вынесен на референдум.