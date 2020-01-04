Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Решение о подготовке операции по ликвидации командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани глава Белого дома США Дональд Трамп принял после того, как в декабре 2019 г. была совершена атака на военную базу в Ираке. Об этом передает 4 января агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Журналисты агентства напоминают, что 27 декабря 2019 года после обстрелов базы под Киркуком погиб один военнослужащий США. После этого американский лидер дал распоряжение госсекретарю США Майку Помпео, вице-президенту страны Майку Пенсу, и помощнику по нацбезопасности Роберту О'Брайену спланировать атаку на генерала Сулеймани.

Источники агентства отмечают, что вся информация шла по защищенным каналам связи, поэтому никто другой в Белом доме о планирующейся операции не знал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский генерал Касема Сулеймани, который прибыл в Багдад, погиб в результате ракетного удара США в ночь на 3 января. Вместе с ним погиб также замглавы шиитского ополчения Ирана Махди аль-Мухандис и еще девять человек.

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