Тегеран, , 16:25 — REGNUM Главы министерств иностранных дел Исламской Республики Иран и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное убийством иранского генерала Касема Сулеймани военными Соединенных Штатов. Об этом 4 января сообщает иранское ведомство.

Отмечается, что главы ведомств обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития ситуации в регионе.

Ранее министр иностранных дел Ирана в ходе встречи в Тегеране с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани подчеркнул, что исламская республика не заинтересована в эскалации конфликта и против присутствия иностранных военных сил в регионе, так как это приводит к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, как передавало ИА REGNUM, 3 января пресс-служба государственного департамента США сообщила, что стратегия США по отношению к Исламской Республике Иран никак не изменится после того, как американские войска убили иранского генерала, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

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