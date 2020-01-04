Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Стратегия США по отношению к Исламской Республике Иран никак не изменится после того, как американские войска убили иранского генерала, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 3 января, пресс-служба Государственного департамента США.

Напомним, что американские военные убили генерала Сулеймани ракетным ударом, когда он прибыл в Багдад. Власти Ирана заявили, что они «страшно» отомстят американцам за это преступление.

В Вашингтоне заявили, что готовы к любому развитию событий и не боятся реакции со стороны Ирана.

Руководство Ирана пока не предприняло никаких конкретных шагов.