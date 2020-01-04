Тегеран, , 15:14 — REGNUM Бывший глава иранского Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи считает, что США могли получить данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение «Кудс», от Израиля. Об этом Резаи заявил сегодня, 4 января, сообщают иранские СМИ.

«Существует большая вероятность, что Израиль через Сирию получил информацию о полете генерала Сулеймани и передал эту информацию США», — сказал Резаи.

Он подчеркнул, что считает убийство Сулеймани спланированной акцией двух стран — США и Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские войска ракетным ударом убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани в Багдаде, куда он прибыл в ночь на 3 января.

Известно, что Сулеймани прибыл в Багдад самолетом или из Ливана, или из Сирии. Вместе с Сулеймани погиб встречавший его заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис.