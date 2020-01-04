Москва, , 15:14 — REGNUM В Госдуме предостерегают от обширной эскалации войны между США и Ираном и допускают превращение Ирана в ядерную державу.

«До сегодняшнего дня США не воевали с Ираном по одной причине: никто в Вашингтоне не мог просчитать последствий такой войны», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов в Facebook.

Он уверен, что президент США Дональд Трамп не только не просчитал последствия, но даже не задумался о них.

«Иран не может не ответить. А это война. Остается только гадать о степени ее эскалации. И о том, как скоро теперь Иран станет ядерным», — рассуждает парламентарий.

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