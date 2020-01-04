Тегеран, , 15:00 — REGNUM Власти США совершили тяжелейшее преступление, убив командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, и этого преступления Исламская Республика Иран не забудет никогда. Такое заявление сделал сегодня, 4 января, президент Ирана Хасан Рухани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, который прибыл в Багдад. Вместе с Сулеймани в результате ракетного удара США погиб также заместитель главы шиитского ополчения Ирана Махди аль-Мухандис и еще девять человек.

Власти США объяснили свои действия упреждением атак Ирана на американских дипломатов и американские военные объекты в Ираке.

И хотя власти Ирана обещают страшно отомстит США за это убийство, пока никаких действий официальный Тегеран не предпринял.