Киев, 4 января 2020, 16:09 — REGNUM Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун возмутилась тем, что ее запись, посвященная нацисту Степану Бандере была удалена службой поддержки социальной сети Facebook. Об этом политик написала 3 января на своей странице в социальной сети Facebook.
В службе поддержки уточнили, что данный инцидент произошел в связи с тем, что Супрун употребила несколько цитат украинского нациста, был скрыт ввиду нарушений стандартов сообщества относительно пропаганды ненависти.
Она также сообщила что аналогичным образом был удален пост организации «Молодежный Националистический Конгресс» (организация деятельность которой запрещена в РФ) посвященный дню рождения Бандеры.
В вязи с этим Супрун посетовала на ошибки компании Facebook в области политики стандартов пропаганды ненависти, ввиду низкого уровня опыта и образования сотрудников, которые работают в отделе, рассматривающем жалобы на пропаганду ненависти в социальной сети.
ИА REGNUM напоминает, 1 января на Украине прошли шествия в честь дня рождения украинского нациста Степана Бандеры.
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