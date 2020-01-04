Киев, , 16:09 — REGNUM Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун возмутилась тем, что ее запись, посвященная нацисту Степану Бандере была удалена службой поддержки социальной сети Facebook. Об этом политик написала 3 января на своей странице в социальной сети Facebook.

В службе поддержки уточнили, что данный инцидент произошел в связи с тем, что Супрун употребила несколько цитат украинского нациста, был скрыт ввиду нарушений стандартов сообщества относительно пропаганды ненависти.

«В заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, набравшее более, чем 6 тысяч распространений и охватило более полумиллиона читателей», — посетовала Супрун.

Она также сообщила что аналогичным образом был удален пост организации «Молодежный Националистический Конгресс» (организация деятельность которой запрещена в РФ) посвященный дню рождения Бандеры.

В вязи с этим Супрун посетовала на ошибки компании Facebook в области политики стандартов пропаганды ненависти, ввиду низкого уровня опыта и образования сотрудников, которые работают в отделе, рассматривающем жалобы на пропаганду ненависти в социальной сети.

ИА REGNUM напоминает, 1 января на Украине прошли шествия в честь дня рождения украинского нациста Степана Бандеры.

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