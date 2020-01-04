Киев, , 14:32 — REGNUM О планах Украины организовать вещание специального украинского телеканала, созданного на базе телеканала «UA|TV» не только в Донбассе, но и на территорию российского Крыма заявила новая назначенная на должность управляющей информационного вещания данного телеканала Елена Трибушная в интервью ресурсу «Детектор медиа», опубликованном 3 января.

На вопрос журналистки о территории вещания, Трибушная ответила, что «технически» Украина может вещать на 80% территории ЛДНР. На что был задан вопрос о технической возможности вещания на территорию российского Крыма. «Хотим в дальнейшем это делать и на Крым, но начнем с Донбасса», — ответила Трибушная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве культуры, молодежи и спорта Украины заявили о намерении с 15 февраля текущего года начать вещание на территориях республик Донбасса. Целью предпринятых Киевом шагов в министерстве назвали «донесение правды» об Украине и стимуляции «начала диалога» с населением республик.

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Отметим также, после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года в Киеве, Крым не признал нелегитимную украинскую власть. В марте 2014 года жители полуострова приняли решение воссоединиться с Российской Федерацией. Украина не признает волеизъявление жителей российского Крыма и считает, что в Крыму произошла «агрессия» России, а остров якобы оккупирован.

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