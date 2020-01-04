Киев, , 14:30 — REGNUM Украинский журналист Андрей Павловский опроверг информацию пресс-службы партии «Европейская солидарность», согласно которой в политической силе заявили, что Петр Порошенко будучи президентом освободил из плена якобы 3000 граждан Украины. Информация об этом была опубликована 3 января на telegram-канале «PavlovskyNews».

ИА REGNUM напоминает, пресс-служба политической силы 28 декабря 2019 года раскритиковала передачу республикам Донбасса в рамках обмена пленными осужденных Украиной сотрудников «Беркута». Тогда же была озвучена цифра о 3000 пленных, которых якобы Порошенко вызволил будучи президентом.

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Со ссылкой на официальные данные, предоставленные журналистам из ДНР и ЛНР, которые представители украинского СМИ называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), в «PavlovskyNews» пришли к выводу, что в партии ЕС солгали.

«В 2014—2017 годах украинская сторона действительно нашла на Донбассе 3221 лицо — 1571 силовика, 69 бойцов добробатов, 1581 гражданского, среди которых 40 волонтеров и 28 журналистов! НО! С 7 мая 2014 года по 31 декабря 2019-го из ОРДЛО было освобождено лишь 925 человек», — говорится в сообщении.

Остальные более, чем 2000 человек, как утверждает журналист, «это исчезнувшие, а затем найденные лица… к плену в ОРДЛО они отношения не имеют», — подытожил представитель средств массовой информации.