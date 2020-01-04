Москва, , 13:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его крайне беспокоит тот факт, что в стране наблюдается стагнация реальных доходов населения. Об этом глава государства заявил в интервью агентству ТАСС.

Путин рассказал, что он в данный момент готовится к посланию Феде реальному собранию, которое он огласит 15 января. Российский лидер не стал раскрывать подробности своего послания, и отметил, что те решения, которые он предложит, пока прорабатываются.

«Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», — сказал президент России.

При этом он пояснил, что больше всего его заботят сейчас вопросы связанные с преодоление застоя в сфере доходов граждан. необходимо добиться снижения количества людей, которые живут на уровне минимального размера оплаты труда и преодолеть наконец бедность.

«Эти решения должны состояться. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 15 января. В 2019 году послание было зачитано 20 февраля.

Ежегодное Послание президента Федеральному собранию — это обязанность главы государства, закрепленная в Конституции Российской Федерации. В послании глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.