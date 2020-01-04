Киев, , 14:28 — REGNUM Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский напомнил, что в своих «трудах» писал так называемый украинский философ Юрий Липа. Об этом Долинский сообщил 3 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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ИА REGNUM напоминает, ранее послы Израиля и Польши на Украине выступили против чествования на Украине на государственном уровне таких украинских деятелей нацистского толка, как Андрей Мельник, Юрия и Иван Липы, Степан Бандеры. Нота протестов дипломатических деятелей уже успела вызвать шквал негодования в среде украинских националистов, для которых эти деятели являются героями.

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Долинский напомнил, что в следующем году во Львовской области намерены чествовать личность так называемого украинского философа Юрия Липы. В связи с этим директор Украинского еврейского комитета процитировал некоторые фрагменты книги Липы.

«Уясним себе то, что 300 яйцеклеток каждой Украинки, как и 1500 эякуляций каждого Украинца, — это точно такое же сокровище для державы, как, скажем, энергетические запасы, или залежи железа, угля или нефти», — цитирует Долинский отрывок из «труда» Юрия Липы под названием «Украинская раса».

Также в своей «работе» Липа упоминает и представителей еврейского народа, называя их «жидами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинском министерстве иностранных дел также прокомментировали ноту протеста иностранных дипломатов.

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