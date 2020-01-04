Москва, , 13:32 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что убийством иранского генерала Сулеймани США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром.

«Так США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром, как это уже было в 1979 г. после введения советских войск в Афганистан», — полагает Жириновский.

Но парламентарий знает, как можно предотвратить такое негативное развитие событий.

«Так, Иран сейчас может обратиться за помощью к России. А мы можем быстро разместить в этой стране военно-морскую базу на берегу Индийского океана, военно-воздушную базу и базу сухопутных сил», — рассуждает он.

Также Иран может срочно запросить продажу современных систем ПВО, чтобы закрыть свое небо.

«Если они успеют это сделать — Иран выживет, а нет — его ждет судьба Ливии. Мы этого не желаем, а предлагаем принять современные и эффективные меры самообороны», — указал депутат.