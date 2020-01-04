Москва, , 13:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023 года в Екатеринбурге. Документ опубликован сегодня, 4 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что правительству Российской Федерации поручено оказать помошь властям Свердловской области и Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении Универсиады-2023 на самом высоком уровне.

Также правительство России должнол разработать и осуществить при участии органов власти Свердловской области необходимые меры, которые направлены на на подготовку и проведение Универсиады-2023.

Правительство также должно содействовать тому, чтобы в государственных СМИ была всесторонне освещена Универсиада-2023.

Напомним, Универсиада — это международные и национальные спортивные соревнования среди студентов, проводимыеМеждународной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады.