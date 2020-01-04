4 января 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 12:51 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как США в аэропорту Багдада уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя предводителя вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандиса, на следующий день американцы нанесли авиаудар по конвою бойцов этой группировки в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы. В результате налета погибли пять человек. В то же время информационный портал Baghdad Al Youm уточняет, что один из командиров ополчения, за которым, как надо полагать, охотились американцы, в числе погибших не оказался.

Чуть ранее Вашингтон ввел санкции против иракской группировки «Асаиб Ахль аль-Хакк» и ее руководителей. Как заявил государственный секретарь США Майк Помпео, эта структура является «жестоким союзником» Ирана. Что значит: эпицентр опосредованного вооруженного противостояния между Вашингтоном и Тегераном перемещается в Ирак. Это ранее прогнозировали многие эксперты. В частности Санам Вакиль из лондонского аналитического центра Chatham House писал, что «дестабилизировать политическую обстановку в стране, где в результате многомесячных антиправительственных демонстраций и отставки премьер-министра Аделя Абделя Махди образовался вакуум власти, будет несложно». Не случайно глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозел Боррель заявил, что «нынешний виток насилия на иракской территории должен быть остановлен прежде, чем он выйдет из-под контроля» и призвал «к проведению диалога и мерам по укреплению взаимопонимания с целью предложения долгосрочных решений для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке».

Но кто и с кем может начать такой диалог? В этой связи несколько иначе воспринимаются опубликованные в конце прошлого года в The New York Times невесть как оказавшиеся в распоряжении редакции документы, касающиеся деятельности в Ираке в период между 2014 и 2015 годами иранской разведки и ЦРУ, которые первоначально воспринимались как «утка». В них указывалось, что иранский генерал Сулеймани встречался в Ираке с представителями американского командования и решал с ними некоторые вопросы, касающиеся борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неизвестно, как долго существовал такой «канал связи», но, как сообщают некоторые курдские сайты, по Сулеймани в аэропорту Багдада был нанесен смертельный удар тогда, когда он прибыл для переговоров с командованием вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» и заключения с ним какого-то соглашения. США утверждают, что якобы готовилась серьезная эскалация в Ираке. Но это далеко не факт, могло быть и иначе.

И.о. премьера Ирака Адель Абдель Махди назвал убийство Сулеймани и аль-Мухандиса «очевидным нарушением суверенитета» страны. Он также призвал парламент «принять юридические меры» для защиты «достоинства, безопасности и суверенитета Ирака». Пока не ясно, посчитает ли Багдад нарушенными условия военного присутствия США в стране. По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, в настоящее время в Ираке дислоцировано около 5000 американских военных. Согласно договору между Вашингтоном и Багдадом, задачей США является консультирование и поддержка правительства и служб безопасности Ирака в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не получится ли в конечном счете так, как прогнозирует один западный эксперт: «Либо США готовы к войне с Ираном — что очень маловероятно, либо они, бросив сигарету в огромный бензовоз, уйдут и оставят иракцев жить с последствиями этого»?

Потенциально убийство Сулеймани ведет к тому, что напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном может достичь более серьезных масштабов. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако «готовы предпринять любые необходимые действия» в случае, если Тегеран будет угрожать американским гражданам. Однако Иран загнан в угол, ему грозит потеря лица. И потому возможна его реакция на то, чтобы сохранить свой статус в регионе. Бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл считает в этой связи, что Тегеран способен «провести террористическую вылазку, в результате которой погибнет американское официальное лицо высокого ранга».

По его словам, «это может быть где угодно в мире и даже непосредственно на территории США». Однако существуют важные нюансы. Морелл считает, что убийство Сулеймани ведет к укреплению в Иране позиций сторонников жесткой линии, относя его условно по «табели о рангах» к иранским политикам либерального направления. Кстати, в 2017 году в стране появилось движение, которое призывало генерала баллотироваться в президенты. После убийства Сулеймани соотношение сил в высшем руководстве Ирана может измениться. Если Тегеран решится на решительные ответные действия, встанет вопрос, как он будет интегрироваться в начавшуюся в США избирательную компанию, в которой позиции демократов и республиканцев по иранской проблематике принципиально расходятся.

Иной вариант: американской дипломатии через череду посреднических усилий удастся предотвратить предполагаемые удары возмездия и ответы на них. Тогда Вашингтону придется искать для Ирана какое-либо решение компенсационного типа. Это менее очевидный и заметный для остального мира аспект. Пока же влиятельный духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал иранское руководство соблюдать сдержанность и напомнил, что страна столкнулась с очень сложной ситуацией. Будем ждать, что дальше.