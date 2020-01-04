Киев, , 12:35 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и российское публичное акционерное общество «Газпром» должны официально сообщить в Стокгольмский арбитраж о достигнутом мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков в январе 2020 года. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Напомним, что в последние дни 2019 года Россия и Украина достигли соглашения относительно транзита российского газа через украинскую ГТС. Соглашение предусматривает выплату Газпромом украинской компании $2,9 млрд, а также отказ от других взаимных претензий в рамках договора 2009−2019 годов.

Газпром уже выплатил Нафтогазу $2,9 млрд. Теперь компании должны уведомить Стокгольмский арбитраж о мировом соглашении.