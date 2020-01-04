Киев, , 13:05 — REGNUM В январе нынешнего года национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» должны уведомить Стокгольмский арбитраж о достигнутом компаниями мировом соглашении и отзыве ими исков. Об этом 4 января со ссылкой на ответ пресс-службы украинской компании сообщило украинское информационное агентство УНН.

«30 декабря Нафтогаз и Газпром подписали Мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года. Стороны должны сообщить в Арбитраж о достигнутом Мировом соглашении в январе 2020 года», — цитирует сообщение компании «Нафтогаз» УНН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2019 года стало известно о подписании в инвестиционном арбитраже между Киевом и Москвой мирового соглашения.

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