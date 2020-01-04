4 января 2020 | Время чтения 10 мин

Есть все основания полагать, что в случае обмена ударами высокоточным оружием между США и Ираном эта «перестрелка» неминуемо закончится применением Соединёнными Штатами ядерного оружия малой мощности, что приведёт к военному поражению Ирана.

Владимир Васильев, , 13:59 — REGNUM Министерство обороны США 2 января 2020 года опубликовало официальное заявление: «По указанию президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани, главу Корпуса Стражей Исламской революции — Сил Кудс, определяемой США как иностранная террористическая организация».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Далее в сообщении говорится, что якобы «генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

События перед ликвидацией Касема Сулеймани развивались следующим образом. 27 декабря 2019 года была обстреляна иракская военная база К1 в районе города Киркук. Погиб гражданский наёмный сотрудник ВС США, четверо американских военных и двое представителей иракских служб безопасности получили ранения. Соединённые Штаты обвинили в этом обстреле шиитскую военизированную группировку «Катаиб Хезболла», поддерживаемую Ираном.

29 декабря вооруженные силы США, используя ударные беспилотные летательные аппараты, нанесли авиаудары по двум объектам движения «Катаиб Хезболла», расположенным на территории Сирии, и трем объектам движения на территории Ирака.

После нанесения ударов по базам «Хезболлы» шиитские группировки атаковали посольство США в Багдаде. Всё началось со стихийного митинга, который очень быстро перерос в столкновения с американскими военными, охраняющими посольство, 31 декабря протестующими была предпринята попытка штурма. Она была отбита.

Посольство США в Багдаде

Американское командование направило на защиту посольства дополнительные силы, в том числе сотню морских пехотинцев и боевые вертолеты. Также на Ближний Восток были переброшены 750 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии. Пентагоном с санкции президента США принято решение о направлении в регион подразделений 1-го батальона из 75-го полка рейнджеров.

В ночь со 2 на 3 января, в час ночи по местному времени, американские беспилотники MQ-9 Reaper нанесли удар по двум гражданским машинам около международного аэропорта Багдада. В результате удара были убиты иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс», заместитель лидера проиранского шиитского ополчения «Хашд Аш-Шааби» Абу Махди Аль-Мухандис, а также глава пресс-службы ополчения Мухаммед Аль-Джабири. В аэропорт Багдада Касем Сулеймани прибыл из Ливана.

Ликвидация Сулеймани была не сложной операцией. Возле аэропорта Багдада находятся военные базы США. После его приземления в аэропорту в воздух поднялись ударные БПЛА, которые и нанесли удар по колонне.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что строго засекреченная операция по обнаружению и нанесению удара по генералу Сулеймани была начата после гибели гражданского наёмного сотрудника ВС США 27 декабря 2019 года. Командование специальных операций США в течение следующих нескольких дней искало возможность нанести удар.

Таким образом, США, без суда и следствия, наплевав на все стандарты поведения в мировом сообществе, на территории чужого государства, убили официального лицо третьей стороны. Не простое лицо, а довольно крупную величину в военной системе Ирана.

Касем Сулеймани Khamenei.ir

После убийства Сулеймани в Иране объявлен трёхдневный траур. Власти страны заявили, что страшно отомстят США за его гибель. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телеобращении сказал: «Все враги должны знать, что джихад сопротивления продолжится с удвоенной силой и бойцов священной войны ожидает чистая победа».

Известный специалист по Ираку под псевдонимом TØM CΛT в своём аккаунте в Твиттере сообщил, что Касем Сулеймани и Абу Махди Аль-Мухандис были убиты в рамках операции «Голубая молния». Источник утверждает, что эта операция продолжается, и её целью является ликвидация большей части командиров проиранских формирований.

И это предположение подтверждается. По сообщению ряда телеграм-каналов, сегодня утром в районе иракского города Таджи неизвестный самолет нанес удар по двум машинам. По предварительным данным, в одной из них находился лидер проиранского шиитского ополчения «Катаиб Имам Али» Шабль Аз-Зайди и его ближайшее окружение. Всего при авиаударе погибли шесть человек. Ополчение является подразделением «Хашд Аш-Шааби» и активно участвует в операциях против Исламского государства (организация запрещена в РФ).

Министерство иностранных дел России назвало действия США убийством официального лица одного государства другим государством и авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе.

Министерство обороны РФ в своём официальном заявлении высоко оценило роль Касема Сулеймани в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на территории Ирака и Сирии. Российское военное ведомство считает: «Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности».

Касем Сулеймани и Али Хаменеи Khamenei.ir

Вооружённые силы США в связи с осложнением обстановки приведены в повышенную боевую готовность. Армия Израиля также переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа. Нефть, в зависимости от сорта, за один день выросла на 2−3%.

Инцидент с Касемом Сулеймани не следует анализировать только исходя из событий конца 2019 и начала 2020 года. Вся эта история началась в самом начале президентского срока Дональда Трампа, и её следует рассматривать в контексте стратегических интересов США и Израиля в регионе и их противостояния с Ираном.

Первым серьёзным шагом, предпринятым администрацией Дональда Трампа, было признание Иерусалима столицей Израиля в нарушение всех резолюций ООН по Иерусалиму и последующий перенос в этот город посольства США. Кстати, данный шаг был в списке предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Второй шаг — это указ Дональда Трампа в августе 2018 года об одностороннем выходе США из договора о «ядерной сделке», официальное название «Совместный всеобъемлющий план действий». Соглашение от 2015 года предполагает в обмен на снятие санкций с Ирана отказ его от обогащения урана и создания ядерного оружия.

Данный документ также дает право Ирану развивать ядерную энергетику. Соглашение было подписано с одной стороны Ираном, с другой — постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россией, США, Китаем, Британией и Францией), а также Германией. Соответственно, с августа США возобновили санкции против Ирана.

Третий шаг — подписание Дональдом Трампом 25 марта 2019 года Декларации о признании Голанских высот частью Израиля. Декларация была подписана в ходе запланированного визита премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Четвёртый шаг — в ноябре 2019 года США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины. «Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право», — такое заявление сделал государственный секретарь США Майк Помпео.

До конца президентского срока Дональда Трампа, самого произраильского президента США, осталось около года. Вероятность переизбрания Трампа на второй срок высока, но не стопроцентна. Поэтому для Израиля сейчас очень важно использовать открытое окно возможностей в противостоянии с Ираном. Ещё одним выгодоприобретателем от крупномасштабного конфликта между США и Ираном является Саудовская Аравия.

Безусловно, убийство Касема Сулеймани резко повышает напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Однако надо прямо признать, что у Ирана недостаточно сил для прямого противостояния Америке.

Несмотря на воинственную риторику, наиболее безопасный для Тегерана вариант — это использование народных протестов и применение против американских военных в Ираке и других странах Ближнего Востока своих прокси-сил. Абу Махди Аль-Мухандис, погибший вместе с Сулеймани, был заместителем руководителя иракского шиитского ополчения «Хашд Аш-Шааби». Ополчение насчитывает до 100 тысяч человек, а в результате мобилизации его численность может составить миллион человек.

В Ираке, кстати, начали звучать призывы выкинуть американские войска из страны и возродить «Армию Махди» — военизированные партизанские отряды, воевавшие против американцев в годы оккупации Ирака после 2003 года.

Али Хаменеи и Муктада ас-Садр (предводитель организации «Армия Махди») Khamenei.ir

Надо полагать, что Тегеран, конечно же, попробует использовать инцидент с Сулеймани для выдавливания США из Ирака. Например, вывод американского посольства из страны, на самом деле, с военной точки зрения не является сложной задачей — достаточно организовать постоянные короткие миномётные обстрелы территории с разных точек через разные промежутки времени. Американцы вряд ли смогут им эффективно противодействовать, особенно, если огонь будет вестись с постоянно сменяемых позиций и из жилых кварталов. Через некоторое время персонал посольства и охрана будут просто вынуждены покинуть данную территорию.

Или другой вариант. Американские базы — это трудные объекты для прямых атак прокси-сил, но пути их снабжения крайне уязвимы. А использование для логистики только воздушного транспорта дорого и неудобно. Таким образом, значительное повышение издержек для присутствия США на территории Ирака с минимальными финансовыми и людскими затратами — вполне выполнимая задача.

Однако в любом конфликте всегда участвуют две стороны. И Соединённые Штаты с учётом их последних шагов показали, что способны пойти на достаточно решительные действия. Следует заметить, что предшественники Дональда Трампа на посту президента США Джордж Буш-младший и Барак Обама в своё время не дали санкцию на операцию по ликвидации Касема Сулеймани, опасаясь, что это может привести к войне.

Вашингтон, в свою очередь, на атаки иранских прокси может отреагировать несимметрично и ответить ударом по территории Ирана, предварительно обвинив его в организации этих нападений. Что он, скорее всего, и сделает, учитывая приближение президентских выборов — для Трампа развязывание войны с Ираном накануне выборов было бы оптимальным сценарием.

Американские солдаты (сс) The U.S. Army

Конечно, у Ирана есть значительный ракетный потенциал меньшей и средней дальности. И ответный ракетный удар Ирана по военным базам и надводным кораблям Соединённых Штатов и стран-союзников в регион может привести к серьёзным потерям в живой силе и технике. Кроме того, США не могут не учитывать опасность ответного удара по Израилю. Ранее Тегеран предупредил, что в случае нанесения удара по его территории он тут же ответит по территории Израиля.

В данном случае следует также учитывать и ракетный потенциал ливанской шиитской группировки «Хезболла» в 100 тысяч неуправляемых и управляемых ракет, а также подобные возможности других группировок, настроенных враждебно к Израилю.

Однако Соединённые Штаты в отличие от Ирана обладают ядерным оружием. Судя по более ранним угрозам Дональда Трампа в адрес Тегерана, он вполне может его применить по иранской территории. Речь в данном случае идёт о ядерных боеприпасах малой мощности.

Иранцы, кстати, это понимают. 26 июня 2019 года в интервью CNN по поводу угрозы со стороны Дональда Трампа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил, что «США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие».

Ядерная доктрина США, опубликованная 2 февраля 2018 года, делает возможным применение Соединёнными Штатами ядерного оружия для того, чтобы «положить конец любому конфликту с минимально возможными потерями и на максимально выгодных условиях для США, наших союзников и партнеров».

Целями для американских ядерных ударов могут быть объекты ядерного комплекса Ирана, его ракетной программы, центры управления, а также нефтеносные районы. Например, в иранской провинции Хузестан расположено порядка 80% запасов иранского газа и нефти и около трети источников пресной воды.

Ядерный гриб

Есть все основания полагать, что в случае обмена ударами высокоточным оружием между США и Ираном эта «перестрелка» неминуемо закончится применением Соединёнными Штатами ядерного оружия малой мощности, что приведёт к военному поражению Ирана.

Таким образом, в ситуации, сложившейся после убийства Касема Сулеймани, Ирану придётся соизмерять свои ответные шаги на данную акцию, чтобы это не привело к крупномасштабному военному конфликту с Америкой. Выгодоприобретатели в лице Израиля и Саудовской Аравии только и ждут такого сценария развития событий. Кроме того, Тегеран будет вынужден учитывать ангажированность президента США Дональда Трампа и его последовательное отстаивание стратегических интересов Израиля.