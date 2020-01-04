4 января 2020 | Время чтения 8 мин

Андрей Маленький, , 18:10 — REGNUM В нашей стране 1970 районных центров: городов, поселков городского и сельского типов, сел, аулов, слобод и станиц. Благодаря интернету можно оказаться в любом из них и обнаружить, чем там живут люди. Поверхностно, конечно, но всё же какое-то представление может сложиться.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

В райцентре Фирово Тверской области, что на полпути от Москвы до Санкт-Петербурга, стараются жить по-современному: контент сайта главы поселка наполняется сразу на трех языках: русском, английском и немецком. Для чего? На всякий случай. Посёлочек маленький, с населением меньше двух тысяч, но исторически — райцентр. Там, оказывается, живут прошлым и будущим одновременно в буквальном смысле этого слова. С недавних пор принято отмечать День народного единства. Для этого пригласили горожан в Дом культуры, но отметили не так, как задумывали московские изобретатели. Отпраздновали, как выразился ведущий, как неотъемлемую часть советской истории. Не было бы советской власти, не было бы и праздников и полета в космос. И отметили большим концертом художественной самодеятельности под символическим названием «Мой адрес — Советский Союз». Так комфортнее и душевнее. Потому что праздник-то учредили, а песен к празднику так и не сочинилось. С «Голоса» песни не подхватываются. А, какой праздник без песен? Старые песни о главном так и остались главными песнями людей. «Чтоб снести старинный дом динамита грянул гром. Не взорвался старый дом. Рухнул новый. За углом». Так пели на злобу дня куплетисты Рудаков и Нечаев.

Праздник в Доме культуры начался с кратких докладов руководителей администрации поселка и района. В них коснулись всего того, до чего у местного самоуправления есть дело. Поблагодарили всех, никого не забыли. За исключением того, что всегда было самым важным для района и чего с недавних пор лишилось местное самоуправление — здравоохранения жителей района. В советские времена, по которым так ностальгировали участники празднования Дня народного единства, главный врач центральной районной больницы одновременно был и главным врачом района и нес непосредственную ответственность за состояние медицинского обслуживания всего населения. С 2012 года по постановлению правительства Тверской области муниципальное учреждение здравоохранения «Фировская центральная районная больница» перешло в государственную собственность и приобрело статус подведомственного региональному минздраву учреждения.

Константин Маковский. За лекарством. 1884

Стало лучше? Ни в Фирово, ни в Твери с тех пор найти какую-либо информацию о состоянии здравоохранения в районе невозможно. А демографическая ситуация в районе — критическая. Доля пожилого населения района увеличивается. Численность постоянно живущих ежегодно на 3−4 процента уменьшается. Сейчас проживает 7662 человек. Смертность в семь раз превышает рождаемость. Обнаружить данные о состоянии медицинского обслуживания населения на сайте Фировской центральной районной больницы тоже не удалось. Зато прямо с сайта получил много советов: что делать, если заболел живот или есть подозрение на язву желудка. Первое, с чего начинается главная страница — как вылечить язву желудка в домашних условиях. Или чем заменить дорогостоящие препараты для лечения болезней органов пищеварения на те, что подешевле. Например, есть такое лекарство Де-Нол (препарат для лечения заболеваний желудка и тонкого кишечника). Обычно он назначается длительным курсом, от 4 до 8 недель, что не для всех по деньгам подъемная вещь. Взамен предлагается целая таблица с дженериками — аналогами по цене в пять — десять раз дешевле. На сайте, конечно, есть расписание приема врачей, информация о структурных подразделениях и руководстве больницы, контакты регистратуры, стационара, офисов и отделений и др., но подробнее всего консультируют по методам домашней и народной терапии.

Путеводитель на сайт — специальный портал о государственных (муниципальных) учреждениях. Его точное название — государственная информационная система «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях». Он создан и управляется Министерством финансов Российской Федерации с целью «повышения открытости и доступности информации о государственных (муниципальных) учреждениях, а также об их деятельности и имуществе». Сайт доступен каждому, но поместить информацию о больнице могут только сертифицированные пользователи. То ли ключ от этого сайта потерян, то ли про него все забыли, но Фировская ЦРБобзавелась еще одним сайтом. Достаточно заполнить запрос в поисковике, и он окажется вторым после сайта про дженерики. На нем уже нет советов про лечение язвы желудка. Правда, и степень полезности не велика. Подсказки для пациентов пугающие. Чем отличается диспансеризация от профилактического осмотра еще можно понять, если прочитать прикрепленный к разделу «Диспансеризация» приказ министерства здравоохранения Российской Федерации, изложенный на тридцати трех страницах. Если же не додумаешься найти этот приказ, придется вчитываться в опубликованное на сайте больнице приглашение на диспансеризацию. Приглашение зазывает на диспансеризацию методом страха: приходи, чтобы выявить заболевания на ранних стадиях и оценить прогноз и вероятность развития инфаркта и инсульта.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

В разделе «Профилактика» три памятки: по профилактике ВИЧ, кори, гриппа и ОРВИ. Четвертую памятку поручил разметить тверской минздрав — по профилактике выпадения детей из окон. Потому что каждый год с наступлением весенне-летнего периода на территории области регистрируются факты падения из окон малолетних детей. Памятка размещена на сайте больницы, хотя самое высокое здание в Фирово — трехэтажное здание администрации. Оно без балконов. Все другие разделы сайта представлены только для проверяющих исполнение требований федерального законодательства. И даже это сделано плохо. Не столько для администраторов больницы, сколько для жителей района сообщу, на что они вправе рассчитывать, помимо информации о часах приема докторами:

— о видах медицинской помощи и о возможности ее получения в рамках программы государственных гарантий;

— о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год;

— о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации;

— о правилах подготовки к диагностическим исследованиям;

— о правилах и сроках госпитализации;

— о правилах, перечне и тарифах предоставления платных медицинских услуг;

— сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация);

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия);

график работы и часы приема медицинского работника;

— о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно, а также с пятидесятипроцентной скидкой.

И еще десять видов информации, обязательность которой установлена Минздравом Российской Федерации.

Скорее всего, органы местного самоуправления обеспечили бы эти требования, но они от государственного здравоохранения окончательно отделены. Поэтому если бы не сами пациенты в лице Фировского районного Совета общественности (муниципальной общественной палаты), то минздрав области не скоро узнал бы, что в здравоохранении в районе нет специалистов, а у тех, кто есть, и у среднего медперсонала — нищенское содержание. Что нет флюорографа, стоматологической установки, аппарата УЗИ, анализатора крови, автоклавов, мебели. Нужен ремонт офиса врача общей практики в п. Сосновка, в Великооктябрьской амбулатории, первого этажа стационара ГБУЗ «Фировская ЦРБ». Нет своевременного и полного снабжения лекарственными препаратами, реактивами, материалами. В больнице нужно разместить аптечный пункт. Короче, не безвластный муниципалитет, а сами пациенты в лице своего Совета общественности начали бомбардировать уполномоченного по правам человека в Тверской области Н. Егорову с требованиями к министерству здравоохранения области, территориальному фонду медицинского страхования и другим органам государственной власти. Благодаря им с 2018 года в ЦРБ работает новый аппарат УЗИ, гематологический анализатор, открыт аптечный пункт государственной сети «Фармацея» по обеспечению населения льготными лекарствами, получена лицензия для осуществления деятельности кабинета отоларинголога. Минздрав выделил деньги на ремонт части врачебной амбулатории пос. Великооктябрьский. Теперь ждут флюорограф, но могут не получить.

Министерство здравоохранения Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пока писалась статья, появились подробности о законопроекте, внесенном в Законодательное собрание Иркутской области депутатами А. Гаськовым (Справедливая Россия), В. Побойкиным (Единая Россия), О. Безродных (Гражданская платформа), Л. Егоровой (Справедливая Россия), А. Лобковым (Единая Россия). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в результате передачи полномочий по организации оказания медицинской помощи от органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов органам государственной власти Иркутской области не только не произошло ожидаемого кардинального улучшения ситуации в здравоохранении, но и по целому ряду показателей всё ухудшилось. Речь идет о сокращении количества государственных медицинских организаций, увеличении количества населенных пунктов, в которых полностью отсутствуют медицинские учреждения и их структурные подразделения, увеличении дефицита медицинских кадров, нарушении территориально-участкового принципа организации здравоохранения, предполагающего приближение оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи к месту жительства, месту работы или учебы, а также отсутствии положительной динамики в снижении заболеваемости населения и другие.

Скорее всего, этот законопроект не будет принят. Сейчас отрасль вовлечена в дискуссию между Т. Голиковой и В.Скворцовой. Одна считает, что ситуация со здравоохранением на уровне муниципалитетов ужасная. Другая категорически с этим не согласна. Спор ведется на русском языке, но, похоже, никто друг друга так и не понимает. Наверное, поэтому глава фировского поселка стал разговаривать на своем административном сайте не только на русском языке, но и на английском и немецком. Скорее всего, не поможет. А там — кто его знает.