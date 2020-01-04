Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение об убийстве генерала Касема Сулеймани командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции после донесения американской разведки о том, что генерал находится в международном аэропорту Багдада. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

После того, как в результате атаки на иракскую военную базу в Киркуке погиб американский гражданский специалист и были ранены четверо американских военнослужащих, президент США Дональд Трамп поручил своим советникам начать разработку ответного удара. Ответственными за это были: советник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен, государственный секретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс.

Поскольку американцы считали генерала Сулеймани ответственным за нападение на базу в Киркуке, было решено его убить, в качестве акта возмездия.

Планы обсуждались по защищенным каналам связи, другие сотрудники Белого дома не знали об обсуждениях удара, утверждает агентство.