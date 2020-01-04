Амстердам, , 11:27 — REGNUM Нидерландская леволиберальная партия Д66 предлагает пересмотреть участие ВМС страны в военной миссии в Ормузском проливе.

В конце январе предполагалось отправление в в Ормузский пролив нидерландского фрегата, которой должен был принять участие в руководимой Францией миссии по защите танкеров, проходящих через пролив. Однако в партии опасаются, что убийство иранского генерала Сулеймани может привести к обострению обстановки в регионе.

В этих условиях, по мнению партии, власти Нидерландов должны поставить на первое место безопасность голландцев в регионе. Между тем оппозиционная Социалистическая Партия предложила и вовсе отказаться от миссии как таковой.