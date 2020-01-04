Козулька, , 10:00 — REGNUM Региональное отделение «Единой России» в Красноярском крае отреагировало на информацию о возбуждении уголовного дела в отношении главы Козульского района Фёдора Гардта.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «ЕР», членство Гардта в партии будет приостановлено на период проведения следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГСУ СКР по Красноярскому краю, глава Козульского района обвиняется в получении взятки. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере за незаконные действия»).

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