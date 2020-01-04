Анкара, , 09:25 — REGNUM Воздушная операция США, в результате которой был убит командующий Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, подрывает региональную безопасность и ставит под вопрос стабильность не только в Ираке, но в и целом на Ближнем Востоке. Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба турецкого МИД.

В Турции глубоко обеспокоенны в связи с обострением отношений Ирана и США в регионе.

«Мы решительно подтверждаем, что превращение Ирака в зону конфликта нанесет ущерб миру и стабильности не только в Ираке, но и во всем регионе», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве отметили также, что любые ведущие к эскалации конфликта действия, нанесут серьезный ущерб все сторонам, в связи я чем Анкара просит Иран и США «действовать сдержанно и осмотрительно» на основе дипломатии.