Багдад, , 08:50 — REGNUM Представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс заявил, что США не наносили авиаударов в районе Эт-Таджи севернее Багдада, сообщение он опубликовал 4 января на своей странице в Twitter.

Кэггинс опроверг сообщения о налёте американской авиации на автоколонну группировки «Аль-Хашд аш-Шааби» и заявил, что коалиция не наносила авиаударов в зоне Эт-Таджи «в последние дни».

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: убийство Сулеймани уничтожает систему международного права