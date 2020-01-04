Грозный, , 09:26 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Ираке, комментарий он опубликовал в своём Telegram-канале.

Кадыров заявил, что действия Вашингтона могут спровоцировать непредсказуемые последствия в регионе и «это не может оставить никого равнодушным». Глава Чеченской Республики заметил, что множество политиков, в том числе и чиновников ООН, осудили атаку США. Кадыров обратил особое внимание на то, что авиаудар была проведён на территории суверенного государства.

Ранее рассказало, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство Сулеймани к объявлению войны его стране. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что целью убийства служило предотвращение кровопролития.