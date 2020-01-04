Киев, , 09:19 — REGNUM Каждый народ и государство определяет и чествует «своих героев». Об этом заявила пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Екатерина Зеленко 3 января, комментируя информационному агентству УНН ноту протеста послов Израиля и Польши, связанную с чествованием представителями украинской власти украинских нацистов Андрея Мельника, Юрия и Ивана Лип и Степана Бандеры.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — цитирует Зеленко украинское СМИ.

Представитель украинского дипломатического ведомства также отметила, что Киев осознает факт существование деятелей, институтов и даже стран, которые якобы «заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем был предметом раздора между украинцами и другими народами».

Также представитель украинского МИД отметила, что дружеские и партнерские отношения между Польшей, Израилем и Украиной являются важнейшим достоянием. И Украина по словам Зеленко, должна предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношения, в частности, как отметила она, «на фоне разночтений и подходов к исторической памяти».

«Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков», — подвела итог сказанному Зеленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в пресс-службе посольства Израиля на Украине была опубликована совместная нота протеста послов Израиля и Польши, в которой представители дипломатического ведомства осудили чествование на государственном уровне «пропагандистов этнических чисток». Заявление иностранных дипломатов вызвало волну возмущения в среде украинских националистов.

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