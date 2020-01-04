Грозный, , 08:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров на своем телеграм-канале прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, что американские военные в ночь на 3 января ракетным ударом убили в Багдаде командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани и еще 10 человек, включая заместителя руководителя шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Руководство Ирана заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани. Власти Ирака назвали действия США агрессией против своей страны.

Кадыров пишет, что подобные действия США могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

«ДействияСШАспособны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным», — написал глава Чечни.