Москва, , 08:38 — REGNUM Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке знаменует процесс уничтожения сложившейся системы международного права, такое заявление член Совфеда сделал 4 января на своей странице в Facebook.

Косачёв утверждает, что «уничтожается международное право в принципе», в той его конфигурации, которая сложилась по итогам Второй мировой войны. Глава комитета по международным делам отметил, что если не остановить этот процесс, то «схема будущего» будет выглядеть следующим образом: силы США направлены в район любого конфликта, неугодные названы террористами «‑ и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен».

В ночь на 3 января ВВС США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

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