Киев, , 08:07 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский прокомментировал новость о начале вещания украинского телеканала на территории ДНР и ЛНР. Об этом депутат написал 4 января на своем telegram-канале.

ИА REGNUM напоминает, 3 января в пресс-службе министерства культуры, молодежи и спорта Украины сообщили о том, что 15 февраля начнется вещание украинского государственного телеканала на территории ДНР и ЛНР. По словам первого заместителя министерства культуры Украины Анатолия Максимчука, призвание данного телеканала — донести до населения Донбасса «правду» об Украине и «начать» с ними «диалог».

"Извините, а что мы им будем вещать? Факельное шествие в Киеве? Подготовку к празднованию годовщины нацистского коллаборанта Мельника? Ответ казаков на письмо польского и израильского послов? Или особенности размещения баннера с Бандерой», — задался вопросом депутат.

«Считаю эту затею наглым и циничным способом некоторых чиновников ОП украсть миллионы гривен на создании телеканала за бюджетные деньги под предлогом пиарить начальство», — подытожил народный депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в эфире украинского телевидения неоднократно звучали высказывания критического и оскорбительного характера в отношении жителей республик Донбасса, что могли также оценить жители ЛДНР, так как украинские телеканалы бепрепятственно вещают на данные территории.

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