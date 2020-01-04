Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Профессор факультета международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Чарльз Данн заявил, что убийство США в Ираке командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани чревато большим конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает телекомпания NBC.

Данн заявил, что «вне зависимости от того, понимает ли это американский народ или нет», Вашингтон объявил войну Тегерану. По словам эксперта, убийство Сулеймани превратило острую ситуацию в «прямую военную конфронтацию», при этом Ирану не остается ничего иного, как «ответить с применением силы».

Данн полагает, что может последовать удар по контингенту США на Ближнем Востоке, по посольствам и военным объектам США в других регионах и «по виртуальным активам США во всем мире» Также эксперт сказал об угрозе удара по союзникам США, например, Саудовской Аравии и Израилю, что может спровоцировать широкий региональный конфликт.

Данн надеется на то, что противники эскалации конфликта «по обе стороны возымеют верх», однако «ход игры сильно изменился».

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